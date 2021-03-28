عاجل.. " سفاح " الترجي يُرحب بالإنضمام للأهلي





رحب واحد من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي بالإنضمام إلى فريق نادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة حال نجاح المفاوضات بين إدارة المارد الأحمر وفريقه التونسي.





وشهدت الأيام الماضية محاولات من الأهلي للحصول على خدمات النجم الدولي الليبي حمدو الهوني وجرت بعض محاولات جس النبض والتي أعلن من خلالها اللاعب ترحيبه بإرتداء قميص القلعة الحمراء.





وأكد الهوني عن طريق وكيله أعماله انه لا يمانع تمامًا في إرتداء قميص عملاق القارة الأفريقية ولكن لابد من حسم المفاوضات مع نادي الترجي خاصةً وأن عقده مازال مستمر مع فريق باب سويقة.





ويسابق مسؤولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة حمدو الهوني خاصةً بعد ان نال اللاعب إعجاب وإشادة من المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.