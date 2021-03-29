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شبورة وبرودة واضطراب ملاحة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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توقع عدد من المختصين حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وما يمكن أن يطرأ عليها من ظواهر مناخية، مؤكدين على ضرورة عدم تخفيف المواطنين لملابسهم في الفترة الحالية.

طقس لطيف ورياح معتدلة
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

طقس بارد ليلا 
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وطقس مائل للبرودة جنوب سيناء بارد على شمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

شبورة واضطراب الملاحة 
كما تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يكون هناك اضطراب شديد في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 لـ 75 كم في الساعة وارتفاع الموج من 3 لـ 5 أمتار.

لا سقوط للأمطار 
وكشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، وخرائط الأمطار على مصر التابع لوزارة الموارد المائية والري، توقعاته بعدم سقوط أمطار اليوم الإثنين على محافظات الجمهورية.

لا للتخفيف الملابس
ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز "الاستشعار عن بعد" في هيئة الأرصاد الجوية، إنه يجب على المواطنين عدم تخفيف الملابس هذه الفترة خاصة للأطفال وكبار السن، لأن هناك حالة من التقلب في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

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