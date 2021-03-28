إسماعيل بن ناصر يرفع حالة الطوارئ في ميلان





رفع إسماعيل بن ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي حالة الطوارئ وذلك بشأن مستقبله مع فريقه الذي يرتبط معه بعقد يتضمن منحه حق الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري مقابل 50 مليون يورو.





ويعتقد المسؤولون في ميلان أن المبلغ زهيد للغاية بالنظر إلى إمكانيات بن ناصر والذي يعول عليه المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي كثيرًا في وسط الملعب وإعترف صراحة بأن فريقه تأثر كثيرًا بإصابة الجزائري وإبتعاده عن الملاعب.





وقالت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية أن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان يترقب عودة بن ناصر بفارغ الصبر من الجزائر لبدء التفاوض حول تعديل عقده.





يُذكر أن اللاعب يتواجد حالياً في الجزائر من أجل قيادة منتخب بلاده أمام بوتسوانا لحساب مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كاف 2021.