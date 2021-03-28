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الرئيس اليمني: الحكومة ستظل تتعاطى بإيجابية مع أي مبادرات وجهود لإحلال السلام

الأحد 28/مارس/2021 - 03:49 م
الرئيس اليمني
الرئيس اليمني
وكالات
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أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الحكومة ستظل تتعاطى بإيجابية مع أي مبادرات وجهود لإحلال السلام في اليمن.

 

وقال الرئيس اليمني، إن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي بمأرب وغيرها من المحافظات يؤكد عدم نيتها الجنوح للخيارات السلمية لإنهاء الحرب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعرب المبعوث الدولي إلى اليمن، اليوم الأحد، عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية من جهود السلام الرامية للوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن عن طريق التفاوض.

 

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، على لسان وزير خارجيتها عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل.

 

وتتضمن المبادرة السعودية، فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، ومواصلة دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني، مع حق السعودية الكامل في التصدي لأي اعتداء حوثي على الأراضي السعودية، وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.

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الكلمات المفتاحية

اليمن المبادرة السعودية الرئيس اليمني الحوثيين الحكومة اليمنية

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