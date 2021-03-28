Advertisements

لهذا السبب.. آيتن عامر تُطالب بوضع كاميرات مراقبة في الشوارع

الأحد 28/مارس/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements
طالبت الفنانة آيتن عامر بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع وتحت المنازل، وذلك بعد واقعة التحرش التي حدثت في مدينة دمنهور، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع"تويتر".

كتبت آيتن تغريدة جديدة قالت فيها:"لازم كل محل تجاري وكمان اتحاد ملاك العمارات، يركبوا كاميرات مراقبة، والشوارع كلها تبقى متشافة ومتراقبة".

وأضافت آيتن عامر: "عشان اللى يفكر يتحرش ببنت، أو طفلة، أو طفل، أو يعمل مصيبة أيًا كان نوعها ايه، يبقى عارف أنه هيتجاب هيتجاب، لو مبيجوش بالتوعية هييجوا بالتهديد كفاية بقا".


والجدير بالذكر أن الفنانة آيتن عامر يعرض لها حاليًا مسلسل " في يوم وليله " قناه " ON"، وهو بطولة أحمد رزق ، أيتن عامر ، حسني شتا ، عابد عناني ، ميرنا نور الدين ، نضال الشافعي ، مؤمن نور ، محمد جمعة ، ولاء الشريف وهو من تأليف مصطفي جمال هاشم وإخراج شيرين عادل

أخبار تهمك

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ناري بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. " سفاح " الترجي يُرحب بالإنضمام للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

شوقي غريب يدرس ضم ثنائي الأهلي والزمالك لقائمة الأولمبياد

منذ ساعة

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

01:18 م

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

09:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان