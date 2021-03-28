لهذا السبب.. آيتن عامر تُطالب بوضع كاميرات مراقبة في الشوارع

طالبت الفنانة آيتن عامر بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع وتحت المنازل، وذلك بعد واقعة التحرش التي حدثت في مدينة دمنهور، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع"تويتر".



كتبت آيتن تغريدة جديدة قالت فيها:"لازم كل محل تجاري وكمان اتحاد ملاك العمارات، يركبوا كاميرات مراقبة، والشوارع كلها تبقى متشافة ومتراقبة".



وأضافت آيتن عامر: "عشان اللى يفكر يتحرش ببنت، أو طفلة، أو طفل، أو يعمل مصيبة أيًا كان نوعها ايه، يبقى عارف أنه هيتجاب هيتجاب، لو مبيجوش بالتوعية هييجوا بالتهديد كفاية بقا".





والجدير بالذكر أن الفنانة آيتن عامر يعرض لها حاليًا مسلسل " في يوم وليله " قناه " ON"، وهو بطولة أحمد رزق ، أيتن عامر ، حسني شتا ، عابد عناني ، ميرنا نور الدين ، نضال الشافعي ، مؤمن نور ، محمد جمعة ، ولاء الشريف وهو من تأليف مصطفي جمال هاشم وإخراج شيرين عادل