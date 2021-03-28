مسحة طبية للاعبى الزمالك الثلاثاء قبل السفر إلى الجزائر





يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم الثلاثاء القادم إلى مسحة طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تحت إشراف الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف.





تأتي تلك المسحة التي يخضع لها المارد الأبيض تحت إشراف الاتحاد الأفريقي كاف قبل سفر الفريق إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق نادي المولودية لحساب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.





وينتظر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للبيت الأبيض ظهور المسحة الأربعاء وبناء عليها سيتم إختيار قائمة الفريق التي ستسافر إلى الجزائر يوم الخميس على متن طائرة خاصة.





وقبل المواجهة يحتاج الزمالك إلى ما أشبه بالمعجزة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا حيث يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين ويحتاج إلى الفوز على مولودية الجزائر وتونجيت في الجولة السادسة مع ضرورة فوز الترجي على الفريق التونسي في الجولة الأخيرة.