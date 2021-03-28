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البرلمان يحيل 3 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات دولية للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)

الأحد 28/مارس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، إحالة عدد من مشروعات القوانين والإتفاقيات الدولية إلي اللجان المختصة بالمجلس لمناقشتهم وإعداد تقرير بشأنهم لعرضه علي المجلس تمهيدًا لإقرارهم.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز هذه القوانين والاتفاقيات الدولية وجاءت كالأتي:


- مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية.

- مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القطن.

- اتفاقية بين مصر وألمانيا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- منحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي.

- قرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليار دولار لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء.
البرلمان يحيل 3 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات دولية للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)
البرلمان يحيل 3 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات دولية للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)

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