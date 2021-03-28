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موعد مباراة المانيا ضد رومانيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

الأحد 28/مارس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمع بين المانيا ضد رومانيا والتي تقام على ملعب إستاد أرينا ناسيونالا بالعاصمة الرومانية بوخارست لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات القارة الاوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 وتنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ويدخل المنتخب الألماني المواجهة متصدرًا للمجموعة العاشرة برصيد ثلاثة نقاط بالفوز على منتخب ايسلندا في الجولة الأولى بثلاثية فيما يحتل المنتخب الروماني المركز الثاني بفارق الأهداف بعد أن حقق الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية في الجولة الأولى بنتيجة 3-2.

يُذكر ان المنتخب الألماني حقق رقم قياسي فيما يخص تصفيات كأس العالم بعد أن حقق الفوز السابع عشر تواليًا له للمرة الأولى في تاريخ الماكينات في السلسلة التي بدأت في العام 2013 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل على حساب كازاخستان بثلاثية نظيفة.

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