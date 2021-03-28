فلسطين تسجل 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الأحد، 1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وفي بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت فيه أن قطاع غزة سجل 857 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، فرضت إغلاقًا ليليًا في القطاع، يبدأ يوميًا عند الساعة التاسعة مساء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما تخضع الضفة الغربية لإغلاق جزئي من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً من الأحد إلى الخميس، ولإغلاق كلي يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأنه تم تسجيل 263934 إصابة منذ بدء الجائحة قبل حوالي عام، فضلاً عن وفاة 2834.