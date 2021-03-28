تقسيمة قوية في مران الزمالك والمثلوثي يخضع لتدريبات تأهيلية

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وذلك خلال المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وركز كارتيرون خلال التدريب على التمريرات السريعة من لمسة واحدة، وقام المدير الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لمنح التعليمات للاعبين، وتصحيح الأخطاء.





وخاض حمزة المثلوثي الظهير الأيمن مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، تحت إشراف أخصائي التأهيل.





ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.