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"جبالي" يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. ويعلن الانعقاد غدا

الأحد 28/مارس/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد الموافقة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة النهائية للمجلس.

كما وافق المجلس خلال جلسته في المجموع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإحالته لمجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيًا.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

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