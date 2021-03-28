تدريبات بدنية شاقة لحراس الزمالك تحت إشراف أوليفيرا

خضع محمد أبو جبل، ومحمد عواد، وأحمد نادر السيد، والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، خلال المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وشهد مران الحراس مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، وبعدها أدى رباعي حراسة المرمى تدريبات فنية.





وخضع الرباعي لوحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء.









وشهد المران، مشاركة أحمد فتوح لاعب الفريق عقب تعافيه د من الإصابة بنزلة برد التي تعرض لها مؤخرا وتسببت في استبعاده من معسكر المنتخب الوطني، وكان اللاعب قد أدى تدريبات تأهيلية قبل الانضمام إلى المران الجماعي للفريق.





وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة مران كرة يد وذلك لرفع حالة التركيز لدى اللاعبين بجانب سرعة رد الفعل.





ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.