كارتيرون يعقد جلسة مع معاونيه على هامش المران الجماعي للزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع معاونيه على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وجاءت الجلسة من أجل مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وحرص كارتيرون على شرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين من أجل تنفيذها في المران، استعدادا للمواجهة الهامة أمام مولودية الجزائر.





وبدأ المران بسباق سرعات، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية بالكرة، وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على تدريب اللاعبين وسط متابعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.