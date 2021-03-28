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كارتيرون يعقد جلسة مع معاونيه على هامش المران الجماعي للزمالك
الأحد 28/مارس/2021 - 04:04 م
محمد زكي
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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع معاونيه على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وجاءت الجلسة من أجل مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وحرص كارتيرون على شرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين من أجل تنفيذها في المران، استعدادا للمواجهة الهامة أمام مولودية الجزائر.
وبدأ المران بسباق سرعات، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية بالكرة، وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على تدريب اللاعبين وسط متابعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
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