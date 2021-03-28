"الضرائب" تستجيب لطلب نقابة المهن التمثيلية لتوفير الدعم الفنى لأعضائها

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على استمرار المصلحة فى تقديم الدعم الفنى المجانى للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ، لافتًا إلى أن المصلحة تستجيب على الفور لكافة مطالب مؤسسات المجتمع المدني والضريبى والنقابات المختلفة ، والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني ، لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وذلك حرصأ من المصلحة على التيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم ، خاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا بداية من أول يناير 2021.





وأوضح " عبد القادر " أن المصلحة قامت بداية من اليوم بتوفير فريق من الإدارة المركزية للحاسب الآلي لتقديم الدعم الفني يتواجد بمقر نقابة المهن التمثيلية يوميا وذلك حتى إنتهاء موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية ، لافتًا إلى أن هذا جاء فى إستجابة من مصلحة الضرائب المصرية لطلب نقابة المهن التمثيلية لتوفير الدعم الفنى لأعضائها فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.



