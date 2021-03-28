Advertisements

"الضرائب" تستجيب لطلب نقابة المهن التمثيلية لتوفير الدعم الفنى لأعضائها

الأحد 28/مارس/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على استمرار المصلحة فى تقديم الدعم الفنى المجانى للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ، لافتًا إلى أن المصلحة تستجيب على الفور لكافة مطالب مؤسسات المجتمع المدني والضريبى والنقابات المختلفة ، والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني ، لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا  وذلك حرصأ من المصلحة على التيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم ، خاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا بداية من أول يناير 2021.

وأوضح " عبد القادر " أن المصلحة قامت بداية من اليوم بتوفير فريق من الإدارة المركزية للحاسب الآلي لتقديم الدعم الفني يتواجد بمقر نقابة المهن التمثيلية يوميا وذلك حتى إنتهاء موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية ، لافتًا إلى أن هذا جاء فى إستجابة من مصلحة الضرائب المصرية لطلب نقابة المهن التمثيلية لتوفير الدعم الفنى لأعضائها فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط الساخن: «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكترونى  «[email protected]»، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب الرد الفوري على كافة الأسئلة خاصة الأفراد ، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة المهن التمثيلية ضرائب الممثلين الاقرارات الالكترونية اقرارات الاشخاص الطبيعين

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 20 ساعة

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 18 ساعة

شوقي غريب يدرس ضم ثنائي الأهلي والزمالك لقائمة الأولمبياد

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ ساعة و نصف

أسطورة برشلونة: راموس أفضل مدافع واجهته.. وكنت أتمنى مزاملة رونالدو

منذ أقل من نصف ساعة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. " سفاح " الترجي يُرحب بالإنضمام للأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

صراع ناري بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الضرائب": مد مهلة تقديم الاقرارات الضريبية حتى 16 أبريل القادم

الضرائب: لن نقبل أي إقرار ورقي في 2021 (فيديو)

مصلحة الضرائب : تقديم الاقرارت الضريبية اصبح الكترونيا

الضرائب تؤكد على أهمية إحتفاظ الممول بالبريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة

"الضرائب": افتتاح 20 منفذا لتقديم الدعم الضريبي للممولين

في سابقة هي الأولى من نوعه.. "الضرائب" توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

01:58 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان