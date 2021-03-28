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"الضرائب" تستجيب لطلب نقابة المهن التمثيلية لتوفير الدعم الفنى لأعضائها
الأحد 28/مارس/2021 - 04:12 م
الفجر الاقتصادي
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أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على استمرار المصلحة فى تقديم الدعم الفنى المجانى للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ، لافتًا إلى أن المصلحة تستجيب على الفور لكافة مطالب مؤسسات المجتمع المدني والضريبى والنقابات المختلفة ، والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني ، لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وذلك حرصأ من المصلحة على التيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم ، خاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا بداية من أول يناير 2021.
وأوضح " عبد القادر " أن المصلحة قامت بداية من اليوم بتوفير فريق من الإدارة المركزية للحاسب الآلي لتقديم الدعم الفني يتواجد بمقر نقابة المهن التمثيلية يوميا وذلك حتى إنتهاء موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية ، لافتًا إلى أن هذا جاء فى إستجابة من مصلحة الضرائب المصرية لطلب نقابة المهن التمثيلية لتوفير الدعم الفنى لأعضائها فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط الساخن: «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكترونى «[email protected]»، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب الرد الفوري على كافة الأسئلة خاصة الأفراد ، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا.
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