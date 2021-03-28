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تعليم قنا: 4 اجتماعات متتالية لإنهاء اجراءات تسجيل استمارات الصف الثالث الثانوي

الأحد 28/مارس/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، 4 اجتماعات متتالية لمديري المدارس الثانوية والفنية على مستوى المديرية، والذين جرى تقسيمهم بحسب الادارات التعليمية التسع، إلى أربع مجموعات بدأت في التوافد إلى قاعة المديرية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساء، في إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الآمن حرصاُ على سلامة الحضور.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في حديثه إلى مديري المدارس، سرعة إنهاء تسجيل استمارات طلاب الصف الثالث الثانوي واستمارات طلاب الدبلومات الفنية التجارية والزراعية والصناعية وتحري الدقة والالتزام بالضوابط والمواعيد المقررة من قبل الوزارة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي خروج عن تلك الضوابط أو التأخر في تسجيل الاستمارات.
 
واضاف وكيل تعليم قنا، أن التوجيه المالي والإداري مكلف بمتابعة موقف الاستمارات وحث المدارس على استكمالها، ومراجعة تسجيل بنود الاستحقاقات المختلفة تداركًا لأي خطأ ينتج عنه ضياع للمستحقات الحكومية.
 
حضر الاجتماعات منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، مصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية، ومديري عموم الادارات التعليمية واحمد زين، الموجه العام المالي والإداري، وأعضاء التوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية.
تعليم قنا: 4 اجتماعات متتالية لإنهاء اجراءات تسجيل استمارات الصف الثالث الثانوي
تعليم قنا: 4 اجتماعات متتالية لإنهاء اجراءات تسجيل استمارات الصف الثالث الثانوي
تعليم قنا: 4 اجتماعات متتالية لإنهاء اجراءات تسجيل استمارات الصف الثالث الثانوي
تعليم قنا: 4 اجتماعات متتالية لإنهاء اجراءات تسجيل استمارات الصف الثالث الثانوي

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