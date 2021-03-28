حبس 4 متهمين قتلوا شاب في شبرا مصر

قررت نيابة حواث شمال الكلية حبس 4 متهمين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لقيامهم بقتل شاب بسلاح أبيض " سنجة" بعدة طعنات في منطقة شبرا مصر، كما كلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.



كان قسم شرطة شبرا مصر تلقي بلاغا يفيد بمقتل شاب حاصل على بكالوريوس السن على يد 4 اشخاص امام منزله وبالانتقال والفحص تبين ان المجني عليه دافع عن احد الشباب أثناء تعدي المتهمين عليه فتوعدوه بالانتقام

منه.



وباعداد الإكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين والقاء القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بالواقعة علي النحو المشار إليه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.