بهدف الدفاع عن المهنة.. السويفي: «العناني» باكورة حملة «كرامة الصحفي.. أولا»





تحت عنوان «كرامة الصحفي.. أولا»، أطلق الكاتب الصحفي حسام السويفي، المرشح على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين، حملة مهنية تستهدف الإعلاء من كرامة المهنة وصحفييها والتصدي للمتجاوزين، عبر المنافذ النقابية والقانونية والتواصل مع القائمين على الحكومة لمحاسبة أي شخص مخالف لآليات التعامل الواجب وفقا للدستور والقانون.





وأكد «السويفي» أن الحملة لا ترتبط بالعملية الانتخابية المقررة الجمعة المقبل، وإنما ستستمر لمنع وقوع أزمات ومواقف تعيق العمل الصحفي وحق المجتمع في المعرفة، لافتا إلى أنه تواصل مع عدد من المرشحين لتكون بداية الحملة، الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»، التي تعود أحداثها إلى المؤتمر الصحفي العالمي عن كشف أثري في 14 نوفمبر الماضي، وتعد نموذجا صارخا في التعد على الصحفيين أثناء تأدية مهام أعمالهم.





وأضاف أن الحملة لن تتوقف إلا بعد تحقيق مطالب الزملاء المعلنة في كافة وسائل الصحافة والإعلام، ومنها منع نشر اسم وصورة وزير السياحة والآثار خالد العناني في مختلف الصحف المصرية، وكذلك التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لمنع استضافته في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، وبالتزامن إحالة شريكته مستشار الوزير للإعلام نيفين العارف إلى لجنة التأديب في نقابة الصحفيين لما ارتكبته من انتهاكات للدستور والقانون وميثاق الشرف الصحفي.





وأوضح «السويفي» أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد أولى تلك التحركات التي سيتخذها مع عدد من أساتذة وزملاء المهنة المرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين، المتضمنة كافة مطالب «صحفيو سقارة» المعلنة الذين أثبتوا بتصرفاتهم وردود أفعالهم سمو شخوصهم ووضعهم اعتبارات الأمن القومي المصري فوق كل اعتبار، ممثلة في عدم رد الإهانة بالإهانة لإظهار صورة إيجابية عن وطنهم وفي القلب منها الصحافة المصرية أمام ضيوف المؤتمر من سفراء ودبلوماسيين، ومازالوا على نفس النهج طوال ما يقرب من 5 أشهر متصلة.