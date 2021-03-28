Advertisements

قمع أردوغان .. حملة اعتقالات داخل جامعة "البوسفور" لأكثر من ٢٠ طالبًا

الأحد 28/مارس/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
Advertisements

أذرع قمع تمتد إلى الجامعات لتركعيها عبر مسؤولين يفرضهم النظام التركي بهدف اجتثاث الانتقادات وتصفية الأصوات الحرة. 

 

انتهاكات بلغت حد اعتقال الطلبة بجامعة البوسفور بإسطنبول، في سلسلة تدابير تستهدف الرافضين منهم لاعتقال زملائهم.

 

واعتقلت الشرطة التركية ما لا يقل عن 20 طالبًا من طلاب الجامعة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" المحلية المعارضة،".

 

وأوضحت الصحيفة أن عناصر الشرطة تصدوا لوقفة احتجاجية نظمها عدد من الطلاب، اليوم، أمام مقر مجمع المحاكم بمدينة إسطنبول، لإعلان تضامنهم ودعمهم لزملائهم المعتقلين.


 
 

يأتي ذلك غداة اعتقال 26 طالبًا بعد أن طوقتهم الشرطة في حرم الجامعة،، لقيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية مطالبة بإطلاق سراح 6 من زملائهم في وقت سابق كانوا قد شاركوا في الاحتجاجات التي تعرفها الجامعة منذ فترة، رفضًا لتعيين وصي على جامعتهم من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


 
 

أعلن عدد كبير من طلاب الجامعة مقاطعة الدراسة لمدة 6 أيام، احتجاجا على اعتقال 6 من زملائهم.


 
 

وأعرب الطلاب، في بيان آنذاك، عن الاستنكار الشديد لمحاكمة زملائهم المحبوسين، وطالبوا الادعاء العام بحبسهم لمدد تصل إلى 11 عاما، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المستمرة منذ فترة.

 

وقال الطلاب: "مع بدء الفصل الدراسي لفترة الربيع، نعلن بصفتنا طلاب جامعة البوسفور أننا لن نحضر طالما سيتغيب زملاؤنا، وسنقاطع الدراسة لمدة 6 أيام من أجل زملائنا الستة المحبوسين".


 
 

وأكد طلاب الجامعة أنهم سيستهلون الفصل الدراسي بـ"المقاطعة وتنظيم مظاهرة احتجاجا على الإجراءات التي تفرضها السلطة الحاكمة المعتدية على حق زملائهم في التعليم وحق كل من يخالفها في الحياة والوصي الذي قامت بتعيينه".

 

وسبق أن نظم طلاب البوسفور مظاهرات استمرت لأكثر من شهرين على التوالي، رفضا لتعيين مليح بولو، القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيسا للجامعة، بقرار رئاسي، ما دفع السلطات لاعتقال عدد منهم.


 
 

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ما يحدث داخل البوسفور بـ”حرب” يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.

 

وكشف استطلاع رأي أجرته شركة “متروبول” للأبحاث، أن 50.6 % من المنتمين لحزب العدالة والتنمية يجدون أن قرار أردوغان بتعيين بولو في رئاسة الجامعة خاطئ

أخبار تهمك

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شوقي غريب يدرس ضم ثنائي الأهلي والزمالك لقائمة الأولمبياد

منذ ساعتين

عاجل.. " سفاح " الترجي يُرحب بالإنضمام للأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ ساعة و نصف

صراع ناري بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة برشلونة: راموس أفضل مدافع واجهته.. وكنت أتمنى مزاملة رونالدو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

01:58 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان