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فقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للزمالك
الأحد 28/مارس/2021 - 04:26 م
محمد زكي
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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين في موقف لاعب ضد لاعب، بالإضافة إلى التدريب على استخلاص الكرة، والضغط على المنافس.
وقررت اللجنة الثلاثية سفر بعثة الفريق الأول، إلى الجزائر يوم الخميس المقبل؛ وذلك لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
كما قررت اللجنة سفر بعثة الفريق إلى الجزائر عبر طائرة خاصة؛ وذلك حرصاً على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق.
ويواصل فريق الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر إقامتها يوم ٣ أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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