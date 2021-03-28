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فقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للزمالك

الأحد 28/مارس/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين في موقف لاعب ضد لاعب، بالإضافة إلى التدريب على استخلاص الكرة، والضغط على المنافس.

وقررت اللجنة الثلاثية سفر بعثة الفريق الأول، إلى الجزائر يوم الخميس المقبل؛ وذلك لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما قررت اللجنة سفر بعثة الفريق إلى الجزائر عبر طائرة خاصة؛ وذلك حرصاً على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر إقامتها يوم ٣ أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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