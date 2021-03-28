عبدالهادي: أسامه فيصل يحتاج للاعارة وهذا اقتراحي لحل أزمة حراس مرمى الزمالك

أكد مدحت عبدالهادي المدرب العام في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن أسامه فيصل لاعب الأبيض الشاب، مهاجم مميز، ويحتاج للصبر.





وقال عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو كان هناك فرصة لمشاركة سيف الجزيري مع الزمالك في إفريقيا كان سيضيف للفريق بشكل كبير جدًا، وأسامه فيصل مهاجم كبير ومميز، لكنه يحتاج الكثير من الوقت، والصبر عليه، أو خروجه للإعارة خارج النادي".





وأشار إلى أن خروج مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى صفوف جلاتا سراي التركي، للاعارات أضاف له بشكل كبير.





وأوضح أنه كان يتمنى أن يستمر محمد أوناجم مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أزمة داخل نادي الزمالك بمركز حراسة المرمى، مؤكدًا أنه يجب أن يعلم كل حارس ترتيبه بين زملاؤه، وفي حال تراجع مستوى الحارس الأول وقررت الدفع بالثاني فيجب أن يدخل الحارس الثالث على حساب الثاني على دكة البدلاء.





واستكمل، "الزمالك يحتاج إلي كل رموزه في التوقيت الحالي بغض النظر عن الأسماء، نجاح كيان الزمالك يجعلنا جميعا سعداء".











