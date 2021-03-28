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الجيش الأرميني يعلن إصابة 11 ألف عسكري في قرة باغ

الأحد 28/مارس/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال غيغام باشيكيان رئيس الإدارة الطبية في الجيش الأرمني، للصحفيين اليوم الأحد، إن حوالي 11 ألف عسكري أرمني أصيبوا بجروح، خلال الحرب في قره باغ.

 

وأضاف باشيكيان: "على مدار 44 يوما من الحرب، تم نقل حوالي 11 ألف عسكري إلى المستشفيات والمستوصفات. وفي الوقت الحالي، يتلقى حوالي 1500 عسكري العلاج".

 

ونوه باشيكيان، بأن 885 شخصا باتوا من المعاقين، بعد هذه الحرب.

 

وعند تحدثه عن نوعية الإصابات، أفاد باشيكيان، بأن 2٪ منهم، أصيبوا بجروح خطيرة جدا، و 7٪ إصابات جدية، و 55٪ إصابات طفيفة.

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قرة باغ الجيش الارميني ارمينيا

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