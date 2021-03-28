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كارتيرون يطمئن على جاهزية نجم الزمالك قبل موقعة مولودية الجزائر
الأحد 28/مارس/2021 - 04:30 م
محمد زكي
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اطمأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني
للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حالة حمزة المثلوثي لاعب الفريق خلال المران
الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وتحدث كارتيرون مع اللاعب التونسي بعدما
خاض مرانه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم، للاطمئنان على حالته البدنية.
وأدى لاعبو الفريق لتدريبات إضافية بالكرة
وبدون الكرة تحت إشراف باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال.
ويسعى الجهاز الفني إلى رفع المعدل البدني
لجميع اللاعبين، قبل مواجهة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، في إطار
الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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