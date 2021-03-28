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مدحت عبدالهادي: ضحكت على كارتيرون لهذا السبب وباتشيكو أفضل منه

الأحد 28/مارس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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عبر مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن استيائه من تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض الحالي، بشأن الإنهيار البدني للاعبي الفريق.

وقال عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "احترم كارتيرون، لكني ضحكت على تصريحه بشأن الانهيار البدني الذي وجده علي لاعبي الزمالك بعد مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع، " باتشيكو فنيًا أفضل من كارتيرون في التوقيت الحالي غير 2015 و2016، طور من نفسه بشكل كبير وركز عمله على إمكانيات اللاعبين المتاحة".

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك كانت أصدرت قرارًا بإقالة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق، وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بدلاً منه.

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