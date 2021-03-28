محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (صور)

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال " الجرعة الثانية "، والتى تبدأ من اليوم اليوم، وحتى الثلاثاء ٣٣٠. بمركز طب أسرة الشهداء يرافقه الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.



يذكر أن المستهدف تطعيمة خلال الحملة فى محافظة الإسماعيلية ٢٣٣ الف طفل من عمر يوم واحد وحتى ٥ سنوات، منهم ٩٦٠٠ طفل بمركز طب أسرة الشهداء. من خلال أربع فرق ثابتة بالمركز تعمل من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا. و٢٢ فرقة متحركة تعمل من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا.



وكانت الجرعة الاولى للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدأت فى الفترة من ٢٢٨ وحتى ٣٣ ٢٠٢١.

وتفقد محافظ الإسماعيلية المركز الطبى بعد انضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل. مشيدا بما وصل اليه المركز من مستوى طبى ممتاز. من حيث التجهيزات الطبية والكوادر البشرية والتجهيزات اللوجستية.



وخلال الجولة استمع محافظ الإسماعيلية لشرح كامل لامكانيات المركز من الدكتورة هويدا منصور مديرة المركز، وتم إضافته من نظام متكامل للتشغيل وخدمة المرضى وعيادات اطفال وتنظيم أسرة وطب اسنان وصيدلية ومعامل تحاليل وغرف تعقيم واماكن انتظار مكيفة.



يذكر أن المركز تم ضمه لمنظومة التأمين الصحي الشامل التى تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها فى ١٦ فبراير الجارى بمجمع الإسماعيلية الطبى.

