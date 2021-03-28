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الأرصاد: طقس الغد لطيف.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأحد 28/مارس/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها على "فيس بوك" يستعرض تفاصيل طقس الاثنين الموافق 29 مارس 2021، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

- نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
-اضطراب شديد في البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح (60-75) كمس وارتفاع الموج (3-5) متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.
الأرصاد: طقس الغد لطيف.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة
الأرصاد: طقس الغد لطيف.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

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