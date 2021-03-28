محافظ بني سويف: أنتظروا تطويرًا شاملًا في جميع الخدمات بقرى "حياة كريمة"

حياة كريمة



محافظ بني سويف





10 قرى ببني سويف



وأوضح محافظ بني سويف، أنه تم البدء فعليًا في 10 قرى حتى الآن، بواقع 4 قرى بمركز ببا، و6 في مركز ناصر،ففي مركز ببا يجرى حاليا استكمال أعمال الرفع المساحي بشوارع قرى "كوم الصعايدة، وطرشوب، وعلى كيلاني" للبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي، فيما يتم حاليا استكمال أعمال حفر أساسات المدرسة التجريبية بقرية قمبش، بالتزامن مع استمرار حفر الأساس والتربة الزلطية للمدرسة الابتدائية بنزلة الزاوية، وذلك بالتوازي مع استكمال أعمال الرفع المساحي بشوارع القرية للبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي،في حين تم استكمال أعمال معاينة المناطق المحرومة من الصرف الصحي بقرية طنسا بني مالو بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



قرى مركز ناصر



وفيما يتعلق بقرى ناصر، أكد التقرير، أنه تم استكمال أعمال حفر سور المدرسة الابتدائية بدنديل، وجار استكمال تبطين ترعة فرع، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 50%، في حين يتم حاليا استكمال توصيل خدمة الصرف الصحي بكوم أبو خلاد، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكتبي البريد بدنديل وكوم أبو خلاد بنسبة تنفيذ 80%، بينما تم عمل محضر المعاينة وتسليم الأرض المقترحة لإنشاء محطة رفع بقرية طنسا الملق ويتم حاليا إعداد تصميمات المشروع.



قرية الحمام



وأشار التقرير إلى أنه تتواصل أعمال تبطين ترعة 4 المتفرعة من ترعة حافظ، في الوقت الذي تم فيه رفع مجمع الخدمات والذي يشمل خدمات "بريد، وتموين، وتضامن اجتماعي، وسجل مدني" داخل مقر الوحدة المحلية بالحمام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز التعمير والإسكان، فيما يتواصل العمل بمجمع مدارس الرياض وملحق مدرسة الشهيد أحمد عباس بالرياض، وملحق مدرسة المجمعة 1ببني عدي، وذلك بالتوازي مع استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي بأشمنت.



الرئيس عبد الفتاح السيسي



وأكد محافظ بني سويف على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة وتوجيهات سيادته المستمرة بأن تشمل كافة جوانب حياة المواطن البسيط، مشيرا أن المبادرة تهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، أن مجلس الوزراء كّلف بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري لإحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات وكافة القطاعات.جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، تقريرًا بشأن مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف،الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمات الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.وخلال استعراضه للتقرير الذي أعدته لجنة متابعة تنفيذ المبادرة، أكد محافظ بني سويف على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة،يواصل العمل في تنفيذ المشروع القومي الذي حظيت فيه بني سويف بعدد 66 قرية بمركزي ببا وناصر، مشيرا إلى مواصلة أعمال اللجان الحوارية التي ينفذها الشباب بالتعاون مع شباب البرنامج الرئاسي وتحت إشراف ومتابعة من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ومحمد جبر معاون المحافظ.