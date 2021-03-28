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ختام البطولة العربية الثانية للقوة البدنية.. ومصر في الصدارة

الأحد 28/مارس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أسدل الستار على فعاليات البطولة العربية الثانية للقوة البدنية والتي استضافتها مصر في الفتره من ٢١ إلى ٢٤ مارس الجاري بالصالة المغطاة بنادي الزهور بالتجمع الخامس وسط إقبال جماهيري ومشاركة متميزة للدول العربية.

 

ومن جانبه قال اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد العربي للقوة البدنية اتقدم بالشكر لكل الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة وكذلك الذين لم يحالفهم الحظ بسبب جائحة كورونا واتوجه أيضًا بالشكر للجنة المنظمة للبطولة.


وكانت منافسات البطولة العربية الثانية للقوة البدنية، قد انطلقت بنادي الزهور بمشاركة ١٧٠ لاعبا ولاعبة يمثلون ٥ دول عربية هم:اليمن، ولبنان، والعراق، وفلسطين، بجانب الدوله المستضيفة مصر تحت إشراف تحكيمي للاتحاد الدولي للقوة البدنية.

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