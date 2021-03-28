انطلقت اليوم.. تعرف على أماكن ومواعيد الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أطلقت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال وتستمر الحملة على مدى 4 أيام، تنتهى يوم الأربعاء المقبل، الموافق 31 مارس الحالى.



وتأتى الحملة الثانية، بعد الحملة الأولى التى انطلقت فى مختلف محافظات الجمهورية يوم الأحد 28 فبراير الماضى، واستمرت حتى يوم الأربعاء 3 مارس الحالى.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أماكن ومواعيد الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال.



أماكن تواجد الفرق الطبية المنفذة للحملة:



- مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.



- الميادين الكبرى ومحطات القطارات ومترو الأنفاق.



- الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.



- التطعيم فى القرى من خلال المرور على المنازل.



مواعيد عمل الفرق الطبية المنفذة للحملة:



تبدأ عملية التطعيم الساعة 8 صباحا وتستمر حتى الساعة 5 مساء، يوميا، خلال الفترة من اليوم الأحد 28 مارس، وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مارس 2021، للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، بالمجان.



أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طبى حى الأسمرات، للأطفال المصريين وغير المصريين، المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الحالى، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان.



وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن هذه الحملة هى الثانية التى يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بجرعتين متتاليتين، بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.



وأشار البيان إلى أن تلك الحملة تأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأضاف البيان أن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال يتم فى جميع محافظات الجمهورية، من خلال 90 ألف من الفرق الطبية الثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة فى الميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.



وتابع البيان أن الوزيرة وجهت رسالة أثناء قيامها بتطعيم عدد من الأطفال، دعت خلالها جميع الأسر إلى أهمية التوجه إلى أقرب فرقة للحملة متواجدة بمواقعهم، لتطعيم أطفالهم للوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ تلك الحملة بالإضافة إلى برامج التطعيمات الأساسية للأطفال، ومؤكدا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ أعمال الحملة.



وأشار البيان إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لمنظمة الصحة العالمية لحرصها على مساعدة دول إقليم شرق المتوسط للقضاء على مرض شلل الأطفال، حيث تم اختيار كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، والدكتور عبد الرحمن بن عويسى، وزير الصحة الإماراتى، لرئاسة اللجنة الفرعية لاستئصال مرض شلل الأطفال بإقليم شرق المتوسط، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية لاستئصال مرض شلل الأطفال بدول شرق المتوسط فى شهر مارس الحالى.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت الحملة القومية الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال يوم 28 فبراير الماضى، حيث نجحت فى تطعيم 16 مليونا، و533 ألفًا، و838 طفلا، من ضمنهم 17 ألفًا، و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9% من الأطفال المستهدفين، كما تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، فى إطار أهداف التنمية المستدامة فى مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.