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توعية 18 ألف و763 سيدة بخطورة الختان بكفرالشيخ

الأحد 28/مارس/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة طرق الأبواب لتوعية أهالي القرى والمحافظة بخطورة ختان الإناث تحت شعار " احميها من الختان"، أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في 27 محافظة وتنفذ من خلال فروع المجلس في الفترة من 28 مارس حتى 30 مارس 2021.

جاء ذلك بمشاركة 50 من الرائدات الريفيات، لتوعية الحملة إلى التوعية بأضرار ختان الإناث وأثاره السلبية على صحة القناة النفسية والجسدية.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر،مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها في اليوم الأحد،الموافق 28 مارس، وتضمنت العديد من الأنشطة، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.

وأضافت شاكر، أن الحملة ستهدفت خلال اليوم الأول 5150 زيارة وذلك في قرى المراكز المختلفة مستهدفين خلالها 9977سيدة 7682رجل وعدد 10104 طفل،ونقلت عضوات الفرع والرائدات الريفيات رسائل تتضمن توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاه بسبب هذه الجريمة. كما تم استقبال عدد من الشكاوى والاستفسارات.

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