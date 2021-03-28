وفاة محمد وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر

توفي منذ قليل الدكتور محمد زهدان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، ومؤسس قسم الإعلام للبنات.



وقدم الدكتور وهدان العديد من البرامج التلفزيونية، كان أهمها برنامجه على قناة الناس والتي كان يعالج من خلاله المشاكل الأسرية والاجتماعية.



سافر بعثات خارجية إلى عدة دول أوروبية منها: النمسا وفرنسا وإنجلترا وساهم في انشاء قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالتعاون مع زميله الدكتور جمال النجار عام 1996م.

