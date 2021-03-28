أبرزها الموافقة على تغليظ عقوبة "ختان الإناث".. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموعه، والموافقة على مشروع قانون الأحكام الخاصة بالقطن وإحالته إلى مجلس الدولة، بالإضافة إلى إحالة 3 قرارات جمهورية للجنة الدستورية والتشريعية.



"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:



• الوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا قطاري سوهاج



في بداية الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد علي روح ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.





إحالة 3 قرارات جمهورية للجنة الدستورية والتشريعية



أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، 3 قرارات جمهورية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ لإعداد التقارير عنها.



وجاءت هذه القرارات كالتالي:



1- قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر الموقعة في القاهرة بتاريخي 23122020 و24122020.





2- قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي الموقع بتاريخ 29122020.



3- قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار الموقع بتاريخ 2412021.



• انتقاد النواب غياب "وزير النقل" عن حضور الجلسة العامة



انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غياب وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن حضور الجلسة لمناقشة واقعة تصادم قطاري الصعيد والرد على تساؤلات النواب بشأن حقيقة ما حدث.



• جدل برلماني حول "اعتبار الختان عاهة مستديمة"



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة، اليوم الأحد، جدلأ بين النواب بشأن النص على "أن الختان في حد ذاته يشكل عاهة مستديمة"، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة جريمة الختان.



• الموافقة على تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموعه



وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة الآن، في المجموع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإحالته لمجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيًا.



ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.



وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".



• الموافقة على مشروع قانون الأحكام الخاصة بالقطن ويحيله إلى مجلس الدولة



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد الموافقة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة النهائية للمجلس.



وتكمن أهمية مشروع القانون إلى المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور، وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري.



• رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والانعقاد غدا



رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.