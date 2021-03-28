Advertisements

مدرب الزمالك السابق: ضم مروان بترشيح من الإدارة وباتشيكو طلب مهاجم سموحة

الأحد 28/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
أوضح مدحت عبد الهادي المدرب العام في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن باتشيكو لم يمانع احتراف مصطفى محمد ولكن بشرط توفير البديل المناسب.

وتابع عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "باتشيكو طلب التعاقد مع حسام حسن كخيار أول وباسم مرسي كخيار ثانٍ بعد رحيل مصطفى محمد".

واستكمل، "أحد أفراد إدارة الزمالك رشح لجايمي باتشيكو «مدرب الزمالك السابق»،  التعاقد مع مروان حمدي عقب رحيل مصطفى محمد".

وأكد أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عمل عند عودته للزمالك على تطوير أداء الفريق وإضافة أساليب لعب مختلفة بجانب الأسلوب الدفاعي.

واضاف، "لاعبو الزمالك شعروا في بداية مباراة الرجاء بالقاهرة أن التأهل أمر سهل، وهو ما أدى للأداء السيء الذي ظهرنا به في الشوط الأول، لكننا استطاعنا تدارك الموقف سريعا وتأهلنا في النهاية بأداء مميز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى الزمالك الزمالك

أخبار تهمك

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

السيسي لـ«ماكرون»: مصر تولي قضية سد النهضة أقصى درجات الاهتمام

منذ 42 دقيقة

عاجل.. " سفاح " الترجي يُرحب بالإنضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

أسطورة برشلونة: راموس أفضل مدافع واجهته.. وكنت أتمنى مزاملة رونالدو

منذ ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 21 ساعة

شوقي غريب يدرس ضم ثنائي الأهلي والزمالك لقائمة الأولمبياد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

صراع ناري بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ميدو يكشف طريقة لعب باتشيكو أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

باتشيكو يطلب التعاقد مع حسام حسن وباسم مرسي

ميدو يهاجم إدارة الزمالك بسبب باتشيكو

ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن علاقة باتشيكو بمروان حمدي

عمرو عبد السلام: باتشيكو ظُلم في الزمالك

مدرب حراس الزمالك السابق: عواد كان قريب من الرحيل مجانًا والأزمة المثارة هدفها البلبلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

01:58 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان