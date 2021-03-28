خالد الجندي: حب الوطن جزء لا يتجزأ من الدين (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان لديه حنين لسيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم عليهما السلام، وكان أطيب لنفسه وخاطره أن ينظر للبناء الذي بناه جديه، منوهًا بأن الحنين الإنساني أمر مغروس حتى في الأنبياء وهذه فطرة إنسانية وليس عيبًا.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه يقال أن سيدنا آدم عليه السلام ظل طوال حياته يبكي حنينًا للجنة التي أخرج منها، وسيدنا نوح عليه السلام ظل يبكي ما شاء الله على الأرض التي غمرها الطوفان وتركها، مشددًا على أن الحنين للوطن وكل ما يتعلق به من سمات الإيمان ومن سمات أهل الله.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حب الوطن جزء لا يتجزأ من الدين، معتبرًا أن حادثة تغيير القبلة أكبر دليل على أن الوطن وما يتعلق به جزء لا ينفصل عن الإيمان مهما طال الزمان، موضحًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلى ناحية بيت المقدس كما كان يفعل الأنبياء من قبله، وكان يقف خلف الكعبة باتجاه بيت المقدس، وعندما هاجر للمدينة واجه مشكلة ولم يعد قادر على الوقوف للصلاة خلف الكعبة فاستسلم لمراد الله، ولكن كانت نفسه تنازعه للكعبة، وقلبه يوجه للقبلة تجاه بيت المقدس، والله علم بهذا التنازع في نفس النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال الله سبحانه وتعالى: " قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ".



وأوضح، أن الله سبحانه وتعالى غير القبلة جبرًا لخاطر سيدنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ لحنينه للكعبة، وهذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى عهد على نفسه أن يريح بال أهل الإيمان بمجرد الأمنية.