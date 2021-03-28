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نشرة حوادث الفجر: تأييد الحكم بالسجن 10 سنوات لوزير المالية الأسبق

الأحد 28/مارس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" بالسجن ١٠ سنوات. 
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القضاء الإداري يرفض دعوى غلق "تيك توك"

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، المطالبه بغلق مواقع الـ"التيك توك"، لإنتفاء شرط المصلحة.

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عدم قبول دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام.
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النيابة عن عقار جسر السويس المنهار: لم يتم تحديد عدد المفقودين حتى الآن

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة انهيار عقار جسر السويس الذي أسفر عن وفاة 24 شخصا و26 مصاب، عن أنه لم يتم حتى الآن حصر عدد المفقودين أسفل الأنقاض.

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