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المشدد لعامل ضرب شقيقته حتى الموت بالقليوبية

الأحد 28/مارس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة الضرب المفضي إلى موت شقيقه في القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني، ومحمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن.

ترجع أوراق القضية إلى وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، المقيمين بذات المسكن لقيام المتهم بتربية الكلاب واعتراض المجني عليه وزوجته على ذلك لقيام الكلب بالتعرض لهما في أثناء النزول والصعود على سلم العقار وطلب المجني عليه من شقيقه المتهم أكثر من مرة إيجاد مكان آخر للكلب أو إبعاده عن المنزل ولكن دون جدوى.

فحدثت مشادة بين المجني عليه والمتهم واشتبك الاثنان على إثر ذلك، فقام الأخير بالتعدي علي المجنى عليه بالضرب وطعنه عدة طعنات نافذة فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

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