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ميلان يتحرك لحسم صفقة نجم الكالتشيو
الأحد 28/مارس/2021 - 05:05 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع الإيطالي أندريا بيلوتي نجم تورينو الإيطالي.
وأفادت
صحيفة Il Messaggero الإيطالية بأن انضمام بيلوتي إلى ملعب سان سيرو سيكون أمر ممتاز
للميلان بسبب القدرات المميزة للنجم الإيطالي وخبرته في الدوري الإيطالي.
وأشارت
الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد بيلوتي مع تورينو ينتهي في صيف 2022 ويعمل النادي
الإيطالي على تجديد عقد بيلوتي لكن النجم الإيطالي يرفض التفاوض حول ذلك منذ شهر
أكتوبر من العام الماضي.
وألمحت
الصحيفة الإيطالية أن الانضمام إلى ميلان هو الخيار المُفضل للنجم الإيطالي البالغ
من العمر 27 عاماً ثم يأتي بعد ذلك روما أو نابولي كخيارات بديلة.
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