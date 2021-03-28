تبدأ 26 أبريل.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بمدينة العبور

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، يوم الإثنين الموافق 26 أبريل المقبل، تسليم 504 وحدات سكنية، 21 عمارة، كاملة التشطيب للفائزين بها بالمرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأربعاء، الموافق 26 مايو المقبل.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم وحدات دار مصر بمدينة العبور



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الإثنين 26 أبريل 2021، وحتى يوم الأربعاء 26 يونيو 2021، تسليم 504 وحدات سكنية، 21 عمارة، كاملة التشطيب أكواد (211 – 311 - 421) للفائزين بها بالمرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.



ويتم التسليم وفقا لما يلى:



- تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 26 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 28 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الخميس 29 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 2 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 14، يوم الإثنين 3 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 15، يوم الثلاثاء 4 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأربعاء 5 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 17، يوم الخميس 6 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 18، يوم الأحد 9 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 11 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 16 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 30، يوم الإثنين 17 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 43، يوم الثلاثاء 18 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 113، يوم الأربعاء 19 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 114، يوم الخميس 20 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 23 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 116، يوم الإثنين 24 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 25 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 124، يوم الأربعاء 26 مايو 2021.



وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة، وصورة إيصال سداد آخر قسط.