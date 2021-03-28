Advertisements

بين الإثارة والتشويق.. “لعبة نيوتن” يجمع منى زكي بكيميا فراج وممدوح

الأحد 28/مارس/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements





يبذل صُناع مسلسل “لعبة نيوتن” قصارى جهدهم لإنهاء التصوير قبل حلول الموسم الرمضاني المقبل 2021، حيث تعود منى زكي بهذا العمل للدراما بمسلسل يتكون من مجموعة حلقات من جديد بعد فترة طويلة من تركيزها في السينما.

وتعمل شركة الإنتاج “Media Hub" لصاحبها سعدي جوهر، على توفير كافة متطلبات مخرج العمل من أجل ظهور المسلسل في أفضل صوره كما يأمل الجمهور أن يشاهد منى زكي بعدما كان أخر أعمالها الدرامية مسلسل “أفراح القبة” الذي أُذيع في رمضان 2016.

ويصور أسرة العمل حاليًا عدد من المشاهد في ديكور فيلا، ويشارك في بطولة المسلسل كذلك الفنان محمد فراج بجانب محمد ممدوح الذي نال أدائهما معًا إعجاب الجمهور بعدما حققا معًا نجاح في مسلسل “قابيل” حيث لاحظ الجمهور أن هناك كيمياء تجمعها، وعُرض قابيل في الموسم الرمضاني عام 2019.


وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي و"ساسبينس"، يُظهر جميع المشاركين فيه بشكل مختلف وجديد، وكان الاسم الأول للمسلسل هو “تقاطع طُرق” ولكن تم تأجيل عرضه في رمضان السابق بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين بجانب منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وأبرزهم مايان السيد، عائشة بن أحمد، سيد رجب، أحلام الجريتلي، نسرين طلعت، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

وطرحت شركة “Media Hub” منذ أيام البوستر الخاص بالعمل، والذي تصدرته الفنانة منى زكي، ونشرته هي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام” لتروج للعمل وتشوق الجمهور له.

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 7 ساعات

صراع ناري بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. " سفاح " الترجي يُرحب بالإنضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

شوقي غريب يدرس ضم ثنائي الأهلي والزمالك لقائمة الأولمبياد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 21 ساعة

السيسي لـ«ماكرون»: مصر تولي قضية سد النهضة أقصى درجات الاهتمام

منذ 42 دقيقة

أسطورة برشلونة: راموس أفضل مدافع واجهته.. وكنت أتمنى مزاملة رونالدو

منذ ساعة

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

01:58 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان