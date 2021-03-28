بين الإثارة والتشويق.. “لعبة نيوتن” يجمع منى زكي بكيميا فراج وممدوح











يبذل صُناع مسلسل “لعبة نيوتن” قصارى جهدهم لإنهاء التصوير قبل حلول الموسم الرمضاني المقبل 2021، حيث تعود منى زكي بهذا العمل للدراما بمسلسل يتكون من مجموعة حلقات من جديد بعد فترة طويلة من تركيزها في السينما.



وتعمل شركة الإنتاج “Media Hub" لصاحبها سعدي جوهر، على توفير كافة متطلبات مخرج العمل من أجل ظهور المسلسل في أفضل صوره كما يأمل الجمهور أن يشاهد منى زكي بعدما كان أخر أعمالها الدرامية مسلسل “أفراح القبة” الذي أُذيع في رمضان 2016.



ويصور أسرة العمل حاليًا عدد من المشاهد في ديكور فيلا، ويشارك في بطولة المسلسل كذلك الفنان محمد فراج بجانب محمد ممدوح الذي نال أدائهما معًا إعجاب الجمهور بعدما حققا معًا نجاح في مسلسل “قابيل” حيث لاحظ الجمهور أن هناك كيمياء تجمعها، وعُرض قابيل في الموسم الرمضاني عام 2019.





وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي و"ساسبينس"، يُظهر جميع المشاركين فيه بشكل مختلف وجديد، وكان الاسم الأول للمسلسل هو “تقاطع طُرق” ولكن تم تأجيل عرضه في رمضان السابق بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.



ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين بجانب منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وأبرزهم مايان السيد، عائشة بن أحمد، سيد رجب، أحلام الجريتلي، نسرين طلعت، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.



وطرحت شركة “Media Hub” منذ أيام البوستر الخاص بالعمل، والذي تصدرته الفنانة منى زكي، ونشرته هي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام” لتروج للعمل وتشوق الجمهور له.