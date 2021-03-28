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ضبط 1811 عبوة دواء غير مسموح بتداولها في الأقصر

الأحد 28/مارس/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملة مكبرة، في ضوء توجيهات الدولة لضبط الشارع المصري وضمان توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالجودة اللائقة بالمواطن وبالأسعار الرسمية.

وكان قد وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنظيم حملة تفتيشية على المحال التجارية ومكاتب مستحضرات التجميل ومحال العطارة والأماكن الغير مرخصة ومكاتب المستلزمات الطبية بالمحافظة، حيث قامت ادارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور محمود عبد الناصر مدير الادارة، وعدد من مفتشى الصيدلة وبالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، بالمرور علي محال مستحضرات التجميل ومحال العطارة ومحال مستلزمات طبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات في عدد ٤ محال مستحضرات تجميل وعدد ٥ محال عطارة ومحال مستلزمات طبية، كما تم ضبط عدد ١٨١١عبوة دواء غير مسموح بتداولها فى أماكن غير مرخصة، وضبط عدد٤١ عبوة زيت مجهول المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٥٦١ عبوة مجهولة المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٩٦٣ عبوة وكيس منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها فى السوق المصرى لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والمادة رقم ٣ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ وقد تم عمل عدد ١١ محضر شرطة قسم بندر الأقصر للعرض على النيابة العامة.

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