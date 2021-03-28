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ضبط 1811 عبوة دواء غير مسموح بتداولها في الأقصر
الأحد 28/مارس/2021 - 05:11 م
طاهر الحساني
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملة مكبرة، في ضوء توجيهات الدولة لضبط الشارع المصري وضمان توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالجودة اللائقة بالمواطن وبالأسعار الرسمية.
وكان قد وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنظيم حملة تفتيشية على المحال التجارية ومكاتب مستحضرات التجميل ومحال العطارة والأماكن الغير مرخصة ومكاتب المستلزمات الطبية بالمحافظة، حيث قامت ادارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور محمود عبد الناصر مدير الادارة، وعدد من مفتشى الصيدلة وبالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، بالمرور علي محال مستحضرات التجميل ومحال العطارة ومحال مستلزمات طبية.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات في عدد ٤ محال مستحضرات تجميل وعدد ٥ محال عطارة ومحال مستلزمات طبية، كما تم ضبط عدد ١٨١١عبوة دواء غير مسموح بتداولها فى أماكن غير مرخصة، وضبط عدد٤١ عبوة زيت مجهول المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٥٦١ عبوة مجهولة المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٩٦٣ عبوة وكيس منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها فى السوق المصرى لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والمادة رقم ٣ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ وقد تم عمل عدد ١١ محضر شرطة قسم بندر الأقصر للعرض على النيابة العامة.
وكان قد وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنظيم حملة تفتيشية على المحال التجارية ومكاتب مستحضرات التجميل ومحال العطارة والأماكن الغير مرخصة ومكاتب المستلزمات الطبية بالمحافظة، حيث قامت ادارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور محمود عبد الناصر مدير الادارة، وعدد من مفتشى الصيدلة وبالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، بالمرور علي محال مستحضرات التجميل ومحال العطارة ومحال مستلزمات طبية.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات في عدد ٤ محال مستحضرات تجميل وعدد ٥ محال عطارة ومحال مستلزمات طبية، كما تم ضبط عدد ١٨١١عبوة دواء غير مسموح بتداولها فى أماكن غير مرخصة، وضبط عدد٤١ عبوة زيت مجهول المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٥٦١ عبوة مجهولة المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٩٦٣ عبوة وكيس منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها فى السوق المصرى لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والمادة رقم ٣ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ وقد تم عمل عدد ١١ محضر شرطة قسم بندر الأقصر للعرض على النيابة العامة.
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