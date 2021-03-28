أزمة في جالطة سراي بسبب مصطفي محمد وفالكاو

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن المدير الفني لفريق جالاتا سراي فاتح تريم يفاضل بين مصطفى محمد وفالكاو لقيادة هجوم الفريق الفترة المقبلة.









ووفقًا لما نشرته الصحيفة التركية "Fanatik" فإن المدير الفني يفكر جدياً في العودة لطريقة اللعب برأس حربة وحيد، بعدما أثبتت طريقة الدفع بإثنين مهاجمين مصطفى محمد وفلكاو عدم فاعليتها على المستوى الهجومي.









وأضافت التقارير أن المهاجم الكولومبي لديه ميزة كبيرة وهى تواجده مع جالطا سراي في الوقت الحالي ولم ينضم لمنتخب بلاده بينما سافر مصطفى محمد للانضمام الى منتخب مصر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.









وأشارت الصحيفة إلى أن تألق مصطفى محمد مع الفريق وبتسجيله 6 أهداف في جميع المسابقات مع جالطا سراي تضع فاتح تريم في مأزق شديد عند الاختيار بين كلا المهاجمين لقيادة هجوم جالاتا سراي.