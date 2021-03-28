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تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طالب طب المنيا لشهر أبريل المقبل

الأحد 28/مارس/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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قضت محكمة جنايات المنيا،برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج، ومحمد طلعت وكيل النيابه، وامانة سر على حسن،بتأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين، بقتل طالب كلية الطب بجامعة المنيا ثأرا، إلى جلسة اليوم الثالث من شهر أبريل المقبل لسماع الشهود.


كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام، لنيابيات شمال المنيا، قد احال المتهمين 4 متهمين بدائرة مركز سمالوط شرق، إلى المحاكمة الجنائية.

لاتهامهم بقتل طالب كلية الطب 21 سنه، جامعة المنيا مع سبق الأصرار والترصد، بان بيتوا النية وعقدو العزم على قتلة على اثر خصومة ثأرية توفي فيها شقيقهما، واعدوا له أسلحة بيضاء، في 18 يوليه 2020.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغا بقيام مجهولين باستدراج طالب بكلية الطب، أثناء انتظار خروج شقيقة من الامتحان، إلى ممر احدي المولات التجارية، وقاموا بذبحة وطعنة عدة طعنات، إمام المارة، ثارا، مما أدي إلى وفاة في الحال.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم التعرف على المجني علية، والمتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.


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