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وزير الخارجية الأمريكي: سنبني علاقاتنا مع الصين من موقع القوة

الأحد 28/مارس/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
وكالات
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن بلاده تعتزم بناء العلاقات مع الصين من موقع القوة، معتبرا أن العلاقات بين البلدين صارت تحمل "جوانب عدائية" في طياتها.

 

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بثت اليوم الأحد: "من الواضح أن هناك جوانب عدائية متزايدة في العلاقات، وهناك بالتأكيد جوانب تنافسية، لكن هناك أيضا مجالات للتعاون بين البلدين".

 

وأضاف: "في النهاية، يجب أن نبني علاقاتنا مع الصين من موقع القوة ".

 

وأشار الوزيرة إلى أن الولايات المتحدة ستعتمد في ذلك على دعم الشركاء والحلفاء، مشددا على أنه "إذا وضعنا نهجا مشتركا لمواجهة التحديات التي تصدر عن الصين، فسوف نتعامل معها بشكل أكثر فاعلية".

 

في الوقت نفسه، لم يرد بلينكين بوضوح على سؤال عما إذا كان ينبغي لواشنطن اتخاذ إجراءات ضد الصين على خلفية ادعاءات أن بكين لم تكشف عن بيانات متوفرة لديها حول فيروس كورونا في الوقت المناسب.

 

وقال: "نحن بحاجة إلى مساءلة عما حدث في الماضي، لكنني أعتقد أن الهدف الرئيسي يجب أن يكون تطوير نظام أكثر فاعلية في المستقبل".

 

الأربعاء الماضي قال بلينكين خلال اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية تشكل تهديدات عسكرية متزايدة للغرب.

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