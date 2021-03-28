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إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)

الأحد 28/مارس/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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انطلقت اليوم الاحد، أعمال الجرعة الثانيه من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال عن طريق التطعيم الفموي نمط 2 أحادي التكافؤ.

ويأتى ذلك في إطار الحملات القومية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

واوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربيه أن مديرية الصحة قد أعدت خطة متكاملة من أجل الوصول إلي جميع الأطفال بشتي قري ونجوع المحافظة وذلك بالدفع 1442 فريق ثابت ومتحركة طوال أيام الحملة والتي تستمر من 28 مارس وحتي 31 مارس مع إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين الذي يبلغ عددهم 719947 ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المشاركة بالحملة.

كما اكد على أنه تم رفع درجة الإستعداد لتنفيذ الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانًا ضمن الحملة القومية التي تنفذها وزارة الصحة بجميع المحافظات، وأيضًا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم وذلك بمشاركة مقدمين الخدمة، بالإضافة إلى المرور على المنازل ومن شقة إلي شقة لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات فضلًا عن فرق أخرى ثابتة بالوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة لتطعيم الأطفال المترددين على المنشأت الصحية بالقرى والنجوع وبمواقع التجمعات مثل (محطات السكك الحديدية – محطات الأتوبيس – الأسواق والمواقف) وبسيارات تجوب جميع أنحاء المحافظة.
إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)
إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)
إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)
إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)
إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)
إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)
إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)
إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)
إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)
إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية (صور)

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