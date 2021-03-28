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اتحاد المصارف العربية يوصي بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المالية

الأحد 28/مارس/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
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دعا المشاركون في منتدى، نظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بعنوان "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية"، الدول العربية إلى وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والالتزام بها من قبل جميع الجهات المعنية.

 وأوصى المشاركون  بتعزيز التعاون الدولي والعربي في مجال مكافحة الجرائم المالية، ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.


 وشددوا على خطورة التأثيرات السلبية للجرائم المالية على الإقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الاستقرار المصرفي، مؤكدين أن هذه الجرائم تؤدي إلى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية.

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