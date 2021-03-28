Advertisements

حاتم عبدالعزيز.. ختان الإناث جريمة ضد الإنسانية

الأحد 28/مارس/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

أكد الدكتور حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب"،أن ختان الإناث جريمة ضد الإنسانية، والاتجاه نحو تغليظ العقوبة حيالها أمر محمود لكن يجب مواجهة مشكلة التطبيق لاسيما وأنه قد ينتهى إلى التصالح، لذا يجب التكاتف جميعا لتطبيق القانون.

 

وطالب حاتم عبدالعزيز "، المؤسسات الدينية القيام بدورها فى مخاطبة الجماهير، لاسيما وتأثير الخطاب الدينى فى القرى والصعيد.

 

واكد عضومجلس النواب"، أن نسبة الختان فى الحضر والمدن قليله نسبيا عن نظيرتها فى القري.

 

ويذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقوبه ختان الاناث ختان الإناث جريمة مكتملة حاتم عبدالعزيز جريمة ضد الإنسانية النائب حاتم عبدالعزيز

أخبار تهمك

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 21 ساعة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي لـ«ماكرون»: مصر تولي قضية سد النهضة أقصى درجات الاهتمام

منذ ساعة الا ربع

صراع ناري بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. " سفاح " الترجي يُرحب بالإنضمام للأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 7 ساعات

أسطورة برشلونة: راموس أفضل مدافع واجهته.. وكنت أتمنى مزاملة رونالدو

منذ ساعة

شوقي غريب يدرس ضم ثنائي الأهلي والزمالك لقائمة الأولمبياد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

نائب بـ"الشيوخ": تغليظ عقوبة ختان الإناث خطوة مهمة.. والتوعية ضرورية لمواجهة الظاهرة

تصل للسجن 20 عاما.. عقوبات صارمة تنتظر مرتكبي جرم ختان الإناث

قانونا تغليظ عقوبة ختان الإناث والموارد المائية على أجندة مجلس النواب اليوم

البرلمان يوافق مبدئيًا على تغليظ عقوبة ختان الإناث

عضو بتنسيقية شباب الأحزاب تؤيد تغليظ عقوبة ختان الإناث

السجن 15 عاما.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموعه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

01:58 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان