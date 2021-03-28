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استغرقت ساعتين: استئصال غدة درقية بالجزء الخلفى من اللسان لسيدة بمستشفى طنطا الجامعي (صور)

الأحد 28/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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قال الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أن فريق جراحى بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى طنطا الجامعي، نجح فى أستئصال غدة درقية نادر وجودها بالجزء الخلفى من اللسان لسيدة تبلغ من العمر 35 عاما فى عملية نادرة استغرقت ساعتين.

و‏أشار رئيس الجامعة، إلى أن العملية تم إجراءها بالمجان دون تحمل المريضة لأى نفقات بالقسم الداخلى بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ‏مشيدًا بجهود الفريق الطبي الذي إجراء الجراحة وطاقم التخدير والتمريض.

‏أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن المريضة كانت تعاني من عيب خلقى نادر وهو وجود الغدة الدرقية بالجزء الخلفى من اللسان مما كان يسبب لها صعوبة فى التنفس والبلع والاختناق أثناء النوم.

وأضاف عميد طب طنطا، أن تخدير المريضة كان يمثل تحديًا نظرًا لوجود الغده الذى يماثل حجم البرتقاله فى مجرى التنفس، لكن نجح فريق التخدير بتركيب أنبوب تنفس للمريضه بمنظار القصبة الهوائية بمهاره فائقه دون أن تشعر المريضة بأى ألم، بعدها قام الفريق الجراحى بإستئصال الغده من الفم باستخدام المنظار الجراحى

ضم الفريق الجراحي دكتور مصطفى عمار أستاذ الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، بمساعده دكتور محمد القاضى ودكتور أحمد هشام ودكتور سالم أحمد ودكتور حازم عاطف.

أفاد الدكتور محمد ناصر الشيخ ‏رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب طنطا، بتوافر الكوادر الطبية ذات الخبرات العالية وروح الفريق إلى جانب الإمكانيات المتطورة والمناظير عالية الدقه بعمليات قسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة طنطا، بما يسمح بعمل جراحات تخصصية معقده للمرضى بالقسم المجانى بأفضل النتائج وأقل مضاعفات وأقصر فتره تعافى.
استغرقت ساعتين: استئصال غدة درقية بالجزء الخلفى من اللسان لسيدة بمستشفى طنطا الجامعي (صور)
استغرقت ساعتين: استئصال غدة درقية بالجزء الخلفى من اللسان لسيدة بمستشفى طنطا الجامعي (صور)
استغرقت ساعتين: استئصال غدة درقية بالجزء الخلفى من اللسان لسيدة بمستشفى طنطا الجامعي (صور)
استغرقت ساعتين: استئصال غدة درقية بالجزء الخلفى من اللسان لسيدة بمستشفى طنطا الجامعي (صور)

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