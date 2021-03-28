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تعرف على مواعيد مترو الأنفاق الجديدة خلال شهر رمضان

الأحد 28/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الثلاثة لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2021، الذى يحل علينا بعد أسبوعين، ويأتى للعام الثانى على التوالى فى ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.

وقال أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أصدرا توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم، مع الاستمرار فى مد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة.

ومن بين الاستعدادات التى انتهت الشركة منها، تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات مترو الأنفاق، بما يتناسب مع شهر رمضان، وبما يسمح بتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب المترددين على المترو بشكل يومى.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان:

مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة:

- يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا.

- يكون قيام آخر قطار للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 صباحا.

- يكون قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 صباحا، ومن محطة العتبة الساعة 12:55 صباحا.

- يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحا.

تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى عدد رحلات يقدر بـ1473 رحلة يوميا، بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل، مرورا بأوقات الذروة، والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة على النحو التالى:

- عدد رحلات الخط الأول بين محطتى حلوان - المرج الجديدة يبلغ 510 رحلات.

- عدد رحلات الخط الثانى بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب يبلغ 612 رحلة.

- عدد رحلات الخط الثالث بين محطتى العتبة - عدلى منصور يبلغ 351 رحلة.

ومن بين الاستعدادات التى أجرتها الشركة لاستقبال شهر رمضان، تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، إلى جانب التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات، وأخرى متحركة داخل القطارات، مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات وجميع أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور.

ويأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم، كما أن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة التى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة، وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

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