نجم شالكه يتعرض لإهانات عنصرية عبر "إنستجرام"

كشف نجم فريق شالكه الألماني رابي ماتوندو عن تعرضه لإهانات عنصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .





ونشر ماتوندو عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي صورة لرسالة عنصرية تلقاها على شبكة "إنستجرام" ، مشيرا إلى أن المنصة الإجتماعية "لم تفعل أي شي حيال الإهانة العنصرية"، لكن حسابه "سيتم حذفه إذا نشرت أي فيديو لمبارياتي".





وساند شالكه لاعبه ماتوندو وكتب "ليس عبر وسائل التواصل الإجتماعي ليس من خلال كرة القدم، ليس في مجتمعنا، لا يوجد مكان للكراهية والتمييز في أي مكان".





وشارك ماتودو المعار لشالكه من صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، مع منتخب ويلز في الفوز على المكسيك بهدف دون رد أمس السبت في مباراة ودية.