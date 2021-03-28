موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو
حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل أحد نجوم المارد الأحمر الأجانب لضم المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
موسيماني
يستقر على رحيل والتر بواليا
كشف
مصدر مطلع الأهلي، عن فتح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني
للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف التعاقد مع جاستن سيرينو لاعب صن داونز
الجنوب إفريقي.
وأوضح
المصدر أن موسيماني نقل رغبته لمسؤولي صن داونز الجنوب إفريقي، للتعاقد مع
جاستن سيرينو في الميركاتو الصيفي المقبل، أثناء فترة إجازاته في جنوب أفريقيا.
وتابع
المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي
الأول بالنادي الأهلي، استقر على رحيل الكونغولي والتر بواليا لضم سيرينو، بعد
تمسكه بجونيور أجايى وأليو ديانج.
وأتم
الموقع أن موسيماني يدرس إعارة والتر بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي
الأهلي، لأحد أندية جنوب إفريقيا وتسويقه بشكل جيد للاستفادة من المقابل
المادي.