موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل أحد نجوم المارد الأحمر الأجانب لضم المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

موسيماني يستقر على رحيل والتر بواليا

كشف مصدر مطلع الأهلي، عن فتح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف التعاقد مع جاستن سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأوضح المصدر أن موسيماني نقل رغبته لمسؤولي صن داونز الجنوب إفريقي، للتعاقد مع جاستن سيرينو في الميركاتو الصيفي المقبل، أثناء فترة إجازاته في جنوب أفريقيا.

وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استقر على رحيل الكونغولي والتر بواليا لضم سيرينو، بعد تمسكه بجونيور أجايى وأليو ديانج.

وأتم الموقع أن موسيماني يدرس إعارة والتر بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لأحد أندية جنوب إفريقيا وتسويقه بشكل جيد للاستفادة من المقابل المادي.