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استعد لـ"رمضان".. تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان

الأحد 28/مارس/2021 - 05:30 م
فضل ليلة النصف من شعبان
فضل ليلة النصف من شعبان
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فضل ليلة النصف من شعبان.. منَ الله سبحانه وتعالى على خلقه، بنعم لا تعد ولا تحصى، فأعطاهم شهر رمضان ورزقهم بليلة القدر التي تفوق في فضلها ألف شهر، وكذلك ليلة النصف من شعبان.

فضل ليلة النصف من شعبان

وتصدر فضل ليلة النصف من شعبان تريند محرك البحث الشهير جوجل، في الأيام الماضية واليوم، حيث تحل هذه الذكرى الطيبة العطرة حيث يتساءل الكثيرون عن فضلها وطرق إحيائها.

فضل ليلة النصف من شعبان الكبير

ويعتبر فضل ليلة النصف من شعبان كبير وعظيم ويعود على المرء المسلم بالخير، فهي ليلة يستحب فيها الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بالنوافل والأعمال الصالحة.

توضيح حول فضل ليلة النصف من شعبان

ومن جانبه، أوضح قال الدكتور أسامة الحديدى، مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى، إن فضل ليلة النصف من شعبان كبير حيث اهتم النبي "ص" بها اهتمامًا كبيرًا، وكان يحيي شهر شعبان كله.

فضل ليلة النصف من شعبان ورفع الأعمال

وقال الحديدى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر "إكسترا نيوز"، حول فضل ليلة النصف من شعبان إن النبي كان ينبه أمته بكل شيء مهم، لذلك فهو نبهنا بفضل هذا الشهر وتلك الليلة بالتحديد.

فضل ليلة النصف من شعبان والصيام

وأكد الدكتور أسامة الحديدي خلال حديثه عن فضل ليلة النصف من شعبان أن النبي كان يصوم شهر شعبان، فقيل له: لماذا تصوم هذا الشهر أو لماذا تخصه بهذا العمل؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: "ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ".

سبب الدعاء و فضل ليلة النصف من شعبان

وأشار الحديدي، إلى أن النبي أعطانا سببا من ضمن الأسباب التى جعلته يصوم هذا الشهر، مشيرا إلى أن رسول الله كان يهتم بجميع الشهور ويخصها بالعبادات  المتنوعة، ولكن هذا الشهر الأعمال ترفع فيه، خلال حديثه عن فضل ليلة النصف من شعبان.

فضل ليلة النصف من شعبان 

- ليلة النصف من شعبان 2021 مباركة، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث التي تبين فضلها.
ذات أهميّة تفوق بها باقي ليالي الشّهر، بل حتّى تفوق أهميّتها العديد من ليالي الأشهُر الأخرى، حتّى إنَّ بعض العلماء جعل فضل ليلة النّصف من شعبان لها يوازي ليلة القدر.

- وتوجد حول فضل ليلة النّصف من شعبان  العديد من الأحاديث النبويّة التي تُشير إلى استِحباب قيام ليلها وصيام نهارها، والمداومة فيها على الأوراد، والأذكار، وقراءة القرآن، والقيام بالأعمال الحسنة.

- كما أن فضل ليلة النصف من شعبان يتضمن تقدير الله جل وعلا جميع ما سيحصل للعباد في السّنة اللاحقة من أرزاق أو مصائب، ثمّ يُقدّم الله ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء بأمره.

- فضل ليلة النصف من شعبان أنها ليلة في شهر ترفع فيه الأعمال.

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